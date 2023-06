Gama passará a utilizar fuzis no patrulhamento em Americana a partir de julho

As seis armas, que têm alcance de até 300 m, serão usadas pelos agentes da Romu, cujos instrutores já fizeram treinamento com o Bope no Rio de Janeiro

Coordenador da Gama, Wendeo Santos destacou a eficiência dos novos fuzis - Foto: Marcelo Rocha - Liberal.JPG

Com o objetivo de reforçar o armamento da Gama (Guarda Municipal de Americana), seis novos fuzis T4, calibre 556, da marca Taurus, foram adquiridos pela corporação. A arma, que tem alcance de até 300 metros, será usada pelos agentes da Romu (Ronda Ostensiva Municipal), cujos instrutores já fizeram os treinamentos em janeiro deste ano com o Bope (Batalhão de Operações Especiais) da PM (Polícia Militar) do Rio de Janeiro, e vão compartilhar conhecimento com o restante do efetivo.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

A expectativa é que os fuzis sejam usados pela instituição a partir de julho. Foram investidos R$ 89.989,44 nos armamentos, comprados com recursos da própria corporação.

O coordenador de planejamento da Gama, José Wendeo Nascimento Santos, explica que os fuzis serão usados em situações mais complexas, como roubos a bancos ou carros fortes, como ocorreu recentemente na Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304).

“Naquela situação, dois inocentes foram atingidos pelos assaltantes. Nossa atuação será para prevenir e combater ações semelhantes. Assim como as demais armas em uso pela nossa corporação, como pistolas e carabinas, só serão usadas em casos extremos. Nossa intenção é não usar, mas se precisarmos teremos mais segurança. Já sabemos que o crime conta com armas de grosso calibre. Dessa forma estaremos aptos para responder”, diz Wendeo.

Foram investidos R$ 89,9 mil nos armamentos, comprados com recursos da corporação – Foto: Marcelo Rocha – Liberal.JPG

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

PRECISÃO. O coordenador explica que todos os guardas realizam o treinamento antes do manuseio. “Esse fuzil é um dos melhores do mundo. Extremamente leve, tem capacidade de até 30 tiros. Mas necessita de uma qualificação diferenciada, pois causa um grande deslocamento de ar e precisa de muita habilidade para um tiro preciso.”

O armamento foi apresentado na última sexta ao prefeito Chico Sardelli (PV), ao vice-prefeito Odir Demarchi (PL) e ao presidente da Câmara Thiago Brochi (sem partido), no estande de tiro da corporação.