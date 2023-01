Gama passa a usar mais de 100 câmeras de segurança

Planejamento da corporação visa cobrir todas as entradas e saídas de Americana - Foto: Junior Guarnieri - Liberal.JPG

A Gama (Guarda Municipal de Americana) passou a usar 123 câmeras da “Muralha Digital” para o videomonitoramento de Americana. Anteriormente, o município contava com 85.

Os novos equipamentos foram instalados entre dezembro de 2022 e janeiro de 2023 e estão posicionados em vias públicas de grande movimento, praças, cemitérios, no Terminal Rodoviário e outros espaços públicos, cujas localizações não foram informadas por questões de segurança.

Entre os pontos mais sensíveis estão aqueles localizados nas entradas e saídas da cidade, principalmente os mais próximos da Rodovia Anhanguera (SP-330).

A iniciativa tem o objetivo de coibir os indicadores criminais, principalmente os relacionados ao patrimônio, como furtos e roubos.

“As câmeras de OCR (Reconhecimento Óptico de Caracteres) fazem a leitura da placa e assim que identificam o registro de furto ou roubo emitem um alerta, mostram onde o carro está passando e o sentido tomado, disse a inspetora Jéssica Belatine, coordenadora do videomonitoramento.

O comandante da Gama, Marco Aurélio da Silva, explicou que a ampliação do videomonitoramento será feita de maneira contínua.

“Temos um planejamento de cobrir todas as entradas e saídas da cidade com câmeras inteligentes, com a tecnologia OCR, até o final de 2024. Além disso, vamos continuar ampliando a presença das câmeras de monitoramento nos espaços públicos, sempre buscando novas tecnologias. Sem dúvidas, um ganho muito importante para a segurança pública de Americana”, afirmou.

PROCESSO. Jéssica ressaltou que a corporação também compartilha as imagens, quando solicitadas, para a Polícia Civil. As imagens auxiliam em investigações.

Vídeos desse tipo já ajudaram, por exemplo, na identificação e localização de 30 carros registrados como estelionato, em caso envolvendo uma locadora de Hortolândia, em 2021.