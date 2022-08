Gama passa a contar com motocicletas para patrulhamento

A Gama (Guarda Municipal de Americana) apresentou, nesta quinta-feira, ao prefeito Chico Sardelli (PV) e ao vice-prefeito, Odir Demarchi (PL), as novas motocicletas que serão usadas pela corporação.

Seis motocicletas serão usadas em patrulhas diurnas – Foto: Dener Chimelli / Prefeitura de Americana

Segundo a administração, esta modalidade de patrulhamento será diurna e dará apoio às equipes operacionais, conferindo maior agilidade no atendimento à população devido à facilidade de circulação mesmo quando há um intenso fluxo de veículos nas vias.

As seis motocicletas modelo Trail 300cc estão equipadas com sinalização visual e sonora e foram adquiridas por meio de emenda parlamentar do chefe da Casa Civil do governo estadual, Cauê Macris, por intermédio do vereador Thiago Brochi (PSDB).

No momento, os GCMs estão passando por treinamento prático e teórico que abrange doutrina, sinais, parada em semáforo, escolta, equilíbrio, noções de mecânica, embarque e desembarque, obstáculos, curvas, frenagem, abordagem, estacionamento, além de prova escrita.