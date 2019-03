Gama participa de treinamento em São Paulo

Um grupo de patrulheiros da Guarda Municipal de Americana esteve em São Paulo, na sexta-feira passada (15), onde participou de um treinamento na sede do GOE (Grupo de Operações Especiais da Polícia Civil de São Paulo), proferido pelo médico Paulo César Castello.

Foto: Prefeitura de Americana / Divulgação

O curso, com a participação de nove patrulheiros americanenses, teve como foco o controle de hemorragia, responsável pela maior quantidade de mortes evitáveis durante confrontos armados. Foram abordados, ainda, conceitos de Atendimento Pré-Hospitalar (APHT), proteção balística e anatomia humana. O treinamento contou com conteúdo teórico e exercícios práticos.

“Essa integração aproxima as instituições de segurança pública, no caso municipal e estadual, mostrando que o trabalho em conjunto tem sido uma ferramenta muito útil no combate à criminalidade”, apontou o coordenador da Central de Ensino da Academia da Guarda Municipal de Americana, Hariel Mikolay.

O comandante da Gama, Marcos Guilherme, sempre enfatizou a importância dos cursos de capacitação e treinamento para os guardas municipais. “Continuaremos investindo em qualificação para que possamos defender a população cada vez com mais eficácia”, concluiu.

As informações são da assessoria de comunicação da Prefeitura de Americana.