Gama nomeia membros de comissão contra assédio

Medida foi adotada por conta de acordo com o MPT de Campinas, após denúncias contra três guardas

A composição da comissão criada para prevenção e enfrentamento de denúncias de assédio moral e sexual na Gama (Guarda Municipal de Americana) foi publicada nesta sexta-feira, no Diário Oficial. A medida foi adotada após um acordo judicial firmado com o MPT (Ministério Público do Trabalho) de Campinas.

O acordo foi feito em 19 de fevereiro, após denúncias de assédio moral e sexual contra três guardas. Os relatos fizeram o MPT mover uma ação contra a Gama no ano passado, na 2ª Vara do Trabalho de Americana.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

A comissão deverá coordenar a implementação e execução da Política Nacional de Prevenção e Enfrentamento do Assédio Moral, do Assédio Sexual e da Discriminação, receber relatos de assédio ou discriminação ocorridas dentro da Gama, sugerir melhorias e propor treinamentos quanto às relações interpessoais, entre outras ações.

Escolhidos

Os guardas municipais Edson Jesus de Souza e Márcio Salles Figueira foram eleitos pelo próprio efetivo como membros. Já as servidoras Juliana Paula Marques e Jéssica Belatine Figueiredo foram nomeadas pela direção para a composição, junto com a psicóloga Marina Conti Takahashi.

A corporação esclarece que por se tratar de atividade voluntária, em nenhuma hipótese as reuniões gerarão horas extraordinárias, independentemente se forem realizadas fora do horário de expediente dos membros.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

O calendário anual das reuniões ordinárias, a ser definido pelos membros da comissão, deverá ser publicado no mural de avisos da autarquia no prazo máximo de 60 dias.

“É responsabilidade da administração pública, no âmbito de suas autarquias, promover ações destinadas à instauração e à manutenção de um ambiente de trabalho saudável e adotar medidas que cultivem a cooperação e o respeito mútuo entre os servidores, comissionados, estagiários, contratados ou empregados de empresa prestadora de serviço”, diz a Gama na portaria.

Conforme o LIBERAL havia noticiado, no início do processo, o MPT pedia uma indenização de R$ 800 mil na ação.

Os pedidos eram para que a corporação pagasse R$ 500 mil e que os três guardas acusados fossem penalizados com R$ 100 mil cada. Porém, o acordo elimina essa possibilidade.