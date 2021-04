Gama localiza três crianças que haviam fugido de abrigo temporário

Crianças estavam a uma distância de cerca de quatro quilômetros do Lar Dona Anita e mostraram resistência a retornar ao abrigo

A Gama (Guarda Municipal de Americana) localizou na noite de sábado (17) três crianças que haviam fugido de um abrigo temporário na cidade, o Lar Dona Anita – Coasseje (Casa de Orientação e Assistência Social Seareiros de Jesus), localizado no Jardim Colina. A responsável pelo estabelecimento foi chamada e levou as crianças de volta.

Segundo informações do boletim de ocorrência da guarda municipal, os patrulheiros foram informados da fuga de dois meninos e uma menina, com idades de 8, 9 e 12 anos.

Em patrulhamento, os guardas encontraram as crianças na esquina entre as ruas Gabriel e São Vito, por volta das 20h. Elas estavam a uma distância de cerca de quatro quilômetros do Lar Dona Anita.

As crianças foram abordadas, mas apresentaram resistência a retornar ao abrigo. Os guardas então chamaram a responsável pelo local. As crianças foram conduzidas de volta ao abrigo pela responsável.

O LIBERAL ligou na sede do abrigo na tarde domingo, mas as chamadas não foram atendidas.