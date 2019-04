Gama localiza carga de celulares de R$ 600 mil e prende dois

A Guarda Municipal de Americana localizou na tarde desta quinta-feira (25) um caminhão com carga roubada de celulares, avaliada em cerca de R$ 600 mil, e prendeu duas pessoas envolvidas no delito.

Uma equipe da Romu Canil, composta pelos patrulheiros Cordeiro, Azanha e Charles, receberam informações de que um veículo com carga roubada, possivelmente de aparelhos celulares, havia se deslocado para as proximidades do Assentamento Milton Santos. De imediato, a viatura se dirigiu até o local. Foto: Gama / Divulgação

Quando chegaram, os guardas municipais avistaram um caminhão no meio do canavial e um indivíduo que saiu correndo quando percebeu a presença da viatura. Após perseguição, os guardas conseguiram prender o rapaz e constatar que a carga era mesmo de celulares.

Com a chegada de apoio de viaturas da Polícia Militar e do helicóptero Águia, foi realizada uma varredura no local em busca de outras duas pessoas envolvidas no roubo, sendo que uma delas foi presa.

Os agentes de segurança acreditam que o terceiro envolvido, que ainda não foi localizado, ainda está escondido nas imediações do canavial.

As informações são da assessoria de comunicação da Prefeitura de Americana.