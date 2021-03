Acesso para a orla da Praia Azul é interditado pela Gama em razão da pandemia

Bloqueio foi instalado na esquina da Rua Maranhão com a Avenida São Paulo, com o objetivo de evitar aglomerações

Medida se faz necessária devido ao Plano São Paulo, segundo a Guarda – Foto: Divulgação / Gama

A Gama (Guarda Municipal de Americana) interditou, na manhã deste domingo (22), a orla da Praia Azul. O bloqueio foi instalado na esquina da Rua Maranhão com a Avenida São Paulo, por volta das 7h30, e continuaria até o fim da tarde.

Segundo a Guarda, a medida se faz necessária devido ao Plano São Paulo de combate à pandemia do coronavírus (Covid-19). O objetivo da restrição é evitar a aglomeração de pessoas e, consequentemente, reduzir a taxa de transmissão da doença.

Na noite deste sábado, a Gama também encerrou uma festa clandestina com cerca de 30 pessoas no bairro Monte Verde. Com a ajuda do cão Draco, os guardas revistaram todos os presentes, mas nenhum deles portava objetos ou produtos ilícitos. Os responsáveis pelo evento foram qualificados e, depois, liberados.