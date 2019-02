Gama instala câmera de monitoramento na Av. Brasil

A Guarda Municipal de Americana prossegue, nesta semana, com a instalação de mais uma câmera que integra o sistema de videomonitoramento da cidade, ferramenta que tem se mostrado muito útil no combate aos crimes.

Esta é a sexta câmera a ser instalada, desta vez na Avenida Brasil. As outras cinco já estão em funcionamento em pontos estratégicos da região central, mais precisamente nas imediações do Convívio e da Praça Comendador Müller. Foto: Prefeitura de Americana / Divulgação

“Já está prevista a instalação de uma sétima câmera que, por determinação do prefeito Omar Najar, ficará na Praça da Fraternidade, no Jardim da Paz. Com a ajuda dos equipamentos, as equipes de patrulheiros podem ficar à disposição da população”, salientou o comandante da corporação, Marcos Guilherme.

As imagens captadas pelas câmeras são transmitidas em tempo real para a Central de Videomonitoramento da Guarda Municipal, onde profissionais as analisam e, se necessário, destacam viaturas para o local onde está sendo praticado algum delito.

Além dos flagrantes, as câmeras auxiliam na identificação de criminosos que conseguiram fugir antes de serem flagrados. Marcos Guilherme lembrou, também, que a Gama pretende expandir o projeto e espalhar equipamentos similares por outros bairros da cidade.

As informações são da assessoria de comunicação da Prefeitura de Americana.