Gama impede invasão de grupo em área pública

Patrulheiros da Gama (Guarda Municipal de Americana) impediram na manhã deste domingo (3) uma invasão de área pública por um grupo de 20 pessoas, em um terreno da Prefeitura de Americana na Avenida Orlando Dei Santi, no Jardim Nossa Senhora de Fátima.

Segundo informações da própria Gama, os patrulheiros foram acionados às 10h e, chegando ao local, se depararam com um grupo de 20 pessoas que estavam montando barracas no local. Foto: Gama / Divulgação

Os guardas explicaram ao grupo que se tratava de uma área pública e que a Lei Orgânica do Município impedia este tipo de ocupação. Ainda de acordo com a Gama, as pessoas entenderam a situação e pararam imediatamente a montagem das barracas.

Um representante do grupo foi conduzido à CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Americana, onde um boletim de invasão de área pública foi registrado, sendo o homem liberado após receber orientações. Foto: Gama / Divulgação

Os patrulheiros permaneceram no local até que a estrutura fosse retirada e as pessoas saíssem dali, o que aconteceu por volta das 12h30 deste domingo.