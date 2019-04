Gama impede furto de blocos de concreto em cemitério

A Gama (Guarda Municipal de Americana) impediu o furto de 90 blocos de concreto do Cemitério Parque Gramado, em Americana, na noite dessa segunda-feira (29). A intenção dos suspeitos, que conseguiram fugir, era construir uma moradia em uma área pública no Parque da Liberdade.

Foto: Divulgação / Sérgio Evangelista de Souza

Os agentes receberam denúncia de que um veículo antigo com uma carreta acoplada estaria sendo carregado com blocos do cemitério. Em patrulhamento, a equipe localizou o veículo, momento no qual alguns indivíduos que estavam nas proximidades fugiram.

De acordo com o patrulheiro Sérgio Evangelista de Souza, a Gama checou com testemunhas que os suspeitos pretendiam construir uma moradia na Rua Serra do Mar, no Parque da Liberdade, em uma área pública.

Alguns blocos de concreto foram localizados no local na manhã desta terça-feira (30), mas a procedência não foi determinada.

Os blocos foram apreendidos e restituídos ao cemitério. Já o veículo acabou recolhido. Ninguém foi preso até a publicação desta matéria.