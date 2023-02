Gama identifica empresa que estava despejando líquido na rua em Americana

O GPA (Grupo de Proteção Ambiental) da Gama (Guarda Municipal de Americana) identificou o despejamento de líquido com origem em uma empresa química no Distrito Industrial Abdo Najar, em Americana, no sábado (18). O caso foi informado à Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo), ao DAE (Departamento de Água e Esgoto) e à Polícia Civil. A Gama segue monitorando a situação.

De acordo com o GPA, moradores informaram dois guardas ambientais sobre um líquido de cor azul e cheio forte que estava escorrendo pela Avenida do Algodão. Os patrulheiros verificaram que ele saía de uma galeria de água pluvial na calçada de um terreno baldio.

O Corpo de Bombeiros foi chamado ao local, constatou que não se tratava de emergência química e auxiliou na vistoria de algumas empresas no entorno, mas não foi encontrado qualquer indício da origem do líquido.

Os responsáveis pelo terreno foram localizados e negaram ser responsáveis pelo transbordamento, autorizando uma vistoria no local.

Os guardas encontraram uma caixa de concreto e, com auxílio dos bombeiros e na presença do responsável pelo terreno, foi aberta essa estrutura. Dentro dela havia tubulações e o mesmo líquido que estava escorrendo pela via. O responsável alegou desconhecer a existência da caixa e da tubulação, mas demonstrou disposição em resolver o problema, segundo a corporação.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

A tubulação tem origem em uma empresa localizada ao lado do terreno, com frente para a Avenida José Fortunato Santon. A empresa autorizou a entrada dos guardas, que identificaram restos do líquido no piso e na caixa da galeria de água pluvial. Os responsáveis pela empresa disseram que desconheciam para onde os resíduos da caixa da galeria escorria.

Uma agente da Cetesb vistoriou a empresa e elaborou um auto de inspeção, constatando o lançamento inadequado de resíduos na via pública. As apurações iniciais indicam que o líquido se trata de água de lavagem de equipamentos sujos de corante e produtos químicos.

Foi feita coleta do material para perícia, já que havia risco de chuva, que de fato aconteceu pouco depois e levou o líquido da galeria e da rua.

O caso foi apresentado ao plantão policial e, no dia seguinte, o delegado determinou pela perícia, apreendendo as amostras recolhidas pelo GPA. O caso segue em investigação pela Polícia Civil e pelos órgãos responsáveis. A reportagem tentou contatos por telefone, e-mail e WhatsApp com a empresa nesta segunda-feira, mas não obteve retorno.