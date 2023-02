Gama homologa resultado de concurso para ajudante, escriturário e psicólogo

A Gama (Guarda Municipal de Americana) publicou nesta segunda-feira a homologação parcial do resultado de seu concurso público. A disputa acabou apenas para os candidatos aos cargos que não possuem mais etapas a serem realizadas: ajudante geral, escriturário e psicólogo.

De acordo com a prefeitura, os classificados para essas vagas poderão ser convocados pela Guarda a qualquer momento, para realização de exames médicos admissionais e avaliações psicológicas, além de apresentação de documentação.

A nomeação ocorrerá de acordo com a ordem classificatória. Todas as informações referentes ao concurso, o que inclui a classificação definitiva, podem ser acessadas por meio do site avancasp.org.br/informacoes/49.

Há duas vagas para ajudante geral e três para escriturário, além de cadastro de reserva para a função de psicólogo. Os outros cargos que continuam em disputa são guarda masculino, com 27 vagas; guarda feminina, com três; e cozinheiro, com quatro. Os salários variam de R$ 1,7 mil a R$ 4,1 mil.