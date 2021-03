Gama flagra idosos em bingo clandestino em Americana

Ao todo, 29 pessoas estavam no local; grupo organizava eventos como esse com frequência pelo WhatsApp

Ao todo, 29 pessoas estavam no local – em sua maioria idosos, com mais de 60 anos - Foto: Divulgação - Guarda Municipal de Americana

A Gama (Guarda Municipal de Americana) flagrou, na tarde desta terça-feira (16), um bingo clandestino em um imóvel do bairro Nova Americana. Ao todo, 29 pessoas estavam no local – em sua maioria idosos, com mais de 60 anos.

As informações são da própria corporação, que atendeu a ocorrência após receber várias denúncias. O evento foi organizado através de grupos do WhatsApp e já aconteceu em outras cidades da região em datas anteriores, segundo depoimento prestado pela organizadora aos patrulheiros.

O bingo foi realizado em uma área de lazer alugada. Uma mulher, de 40 anos, diz que pagou R$ 250 para reservar a data e que enviou o convite aos participantes através dos grupos. A cartela era vendida a R$ 1, com a premiação variando entre R$ 5 e R$ 10.

Os guardas encontram cartelas de bingo e uma máquina de cartão de crédito no local. Todos estavam usando máscaras, segundo os agentes. O evento havia começado por volta das 13h.

Fiscais da Uvisa (Unidade de Vigilância Sanitária) estiveram no local para orientar os presentes sobre os riscos de aglomerar nesse momento de alta de casos e internações por conta do novo coronavírus (Covid-19).

O proprietário do imóvel não estava no local e será intimado a prestar esclarecimentos. A organizadora do bingo foi levada para a Delegacia de Americana para o registro de um boletim de ocorrência.

Até a publicação desta reportagem a ocorrência ainda estava em andamento.

