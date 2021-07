Gama flagra dois homens em pesca irregular no Rio Piracicaba

Materiais de pesca foram apreendidos pela Gama - Foto: /Gama/Divulgação

A Gama (Guarda Municipal de Americana) flagrou dois homens praticando pesca irregular no Rio Piracicaba, em Americana, durante patrulhamento na manhã deste domingo (18). Um deles passou mal durante a abordagem e foi encaminhado ao pronto-socorro do Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, onde permaneceu em observação.

De acordo com registro, a equipe estava em patrulhamento e fiscalização ambiental no local quando se deparou com os dois homens pescando no rio. Com apoio do GPA (Grupo de Proteção Ambiental) foi solicitada a carteira de pescadores, mas informaram que não tinham.

Eles já haviam sido orientados em datas anteriores sobre a proibição de pesca no local, bem como a degradação ambiental e sobre o risco de contraírem a febre maculosa, transmitida pelo carrapato estrela contaminado.

Os guardas apreenderam com eles 23 varas de pesca, 12 molinetes, dois passaguas, sete suportes para varas de pesca, dois facões e um peixe curimba, já pescado pelos dois homens.

Eles foram encaminhados à delegacia e um deles informou que não estava se sentindo bem e que estaria com dores no peito. Ele foi conduzido ao Hospital Municipal e assinou um TCO (Termo Circunstancial de Ocorrência).