Gama flagra descarte irregular de resíduos em praça no Jardim Colina

Descarte foi flagrado por equipe da Guarda na Praça Antônio Covessi - Foto: /Gama/Divulgação

A Gama (Guarda Municipal de Americana) flagrou neste sábado (18) passageiros de um carro, sem modelo informado, descartando resíduos irregularmente na Praça Antônio Covessi, no Jardim Colina.

De acordo com informações da Guarda, moradores viram os passageiros fazendo o descarte e acionaram a equipe. Quando chegaram no local, os patrulheiros flagraram o descarte e orientaram os passageiros a recolher tudo o que havia sido deixado na praça. Desta forma, os integrantes do veículo recolheram os resíduos e disseram que fariam o descarte na forma correta.

A Guarda não informou quantas pessoas estavam praticando o descarte irregular.