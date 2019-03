Gama flagra casal com 50 peças furtadas do Cemitério da Saudade

A Gama (Guarda Armada Municipal de Americana) flagrou na noite desta quinta-feira (14) um casal com mais de 50 peças furtadas do Cemitério da Saudade, no bairro Cariobinha, em Americana. Todos os itens recuperados estarão à disposição dos familiares a partir das 9h desta sexta (15) na administração do cemitério – localizada na Rua São Matheus, 280.

A informação foi divulgada pelo administrador do local, Moacir Romero, durante o programa LIBERAL no Ar – 1ª Edição, na manhã desta sexta. Ao todo, foram recuperadas 36 placas com nomes de falecidos, duas portas jazigos, seis crucifixos e diversas molduras de fotos. Foto: Reprodução / Facebook

De acordo com Romero, que também é responsável pela administração do cemitério Parque Gramado, os casos de furtos se intensificaram desde o Carnaval. Uma das medidas adotadas para tentar inibir a prática foram as rondas noturnas da Gama, que agora possuem as chaves dos cemitérios.

“Todo dia temos percebido que algumas coisas têm sido levadas. O cemitério é grande e é difícil identificar exatamente onde estão os túmulos (furtados). Ontem à noite a guarda me ligou para que eu fosse até a central de polícia e, chegando lá, tinham prendido um casal com uma quantia razoável, mais de 50 itens”, afirmou Romero.

As peças localizadas pela Gama estarão à disposição das famílias na administração do cemitério a partir das 9h desta sexta, assim como peças anteriormente furtadas e recuperadas. Romero garante que medidas para aumentar a segurança em ambos os cemitérios estão em estudo.

“Estamos com o gabinete do prefeito e com a secretaria de Obras estudando melhorias para a segurança, para acabar de vez com os furtos nesses dois cemitérios”, disse o administrador.

A OCORRÊNCIA

De acordo com a Gama, agentes realizavam patrulhamento nas proximidades do cemitério quando localizaram, por volta das 21h, um homem e uma mulher que estavam carregando objetos nas costas, além de uma mochila escolar de rodinhas.

Durante abordagem, foi encontrado dentro da mochila placas de identificação de túmulos e diversos crucifixos em bronze, além de nomes e letras que também foram retirados. Depois, a Gama foi até a residência do casal, onde localizaram peças de porcelana com fotos dentro de uma sacola de reciclagem.

O caso foi apresentado na CPJ (Central de Polícia Judiciária de Americana) e o casal foi preso em flagrante.