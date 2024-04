Gama finaliza instalação de painéis de energia solar e projeta economia mensal de R$ 8 mil

A Gama (Guarda Municipal de Americana) finalizou nesta semana a implantação de um sistema de geração de energia solar na sede da corporação, localizada no Jardim Colina, em Americana. Visando sustentabilidade, o projeto tem como objetivo gerar economia na conta de energia elétrica.

Para a implantação do sistema de energia solar, foram investidos R$ 198 mil, conforme divulgou a prefeitura. A estação irá gerar 13.440 kWh e deve resultar em uma economia de R$ 8 mil por mês para a autarquia.

“O objetivo é ter menos impacto ambiental, gerar energia de qualidade e promover economia aos cofres públicos”, comentou o diretor comandante da Gama, Marco Aurélio da Silva.

Investimentos no telhado

Além do sistema de energia solar, foi realizada a troca do telhado da sede da Gama. Foram substituídos 1.498,32 m² de cobertura, que agora é de telhas em chapa de aço. A troca teve um valor total de R$ 447.999,00. Assim, todas as melhorias na Gama custaram no total R$ 645.999,00.

*Estagiário sob supervisão de Guilherme Magnin.

