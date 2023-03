Gama faz prisões e busca criminosos infiltrados entre moradores de rua no Centro

Patrulheiros também orientam as pessoas a procurarem o abrigo ou o Serviço Social - Foto: Gama - Divulgação

As equipes da Gama (Guarda Municipal) de Americana estão realizando operações na área central da cidade com foco em identificar criminosos infiltrados entre os moradores de rua. A corporação também informa que realiza o monitoramento de usuários de drogas e pessoas em situação de rua. As atividades foram realizadas entre a noite de quarta-feira e madrugada de quinta-feira.

As ações da Guarda foram intensificadas, um dia depois da reportagem do LIBERAL, que retratou a reclamação de moradores sobre transtornos causados por usuários de drogas e pela prostituição em áreas verdes e terrenos nas imediações.

Durante as abordagens dos patrulheiros, dois homens foram presos. Um deles estava foragido da Justiça por envolvimento em roubo e foi detido no cruzamento das ruas 30 de Julho e Fernando de Camargo. Já o segundo homem, localizado entre a Avenida Dr. Antônio Lobo e Rua Carioba, foi preso acusado de tráfico de drogas após os patrulheiros encontrarem 84 pedras de crack em sua posse.

Abordagens. A Gama esclarece que durante essas abordagens, quando nada de ilícito é encontrado, as pessoas são orientadas a procurarem o abrigo ou o Serviço Social. Os patrulheiros também dão apoio ao programa de atenção à população em situação de rua, onde a Secretaria de Assistência Social mantém o atendimento do Seas (Serviço Especializado de Abordagem Social), que faz o atendimento diário das 8h as 20h, realizando diversas ações de abordagem, busca ativa, encaminhamento, dentre outros, além de manter o serviço de acolhimento institucional em abrigo e casa de passagem que atendem continuadamente o público que necessitar.

Em 2022 , o Seas realizou 275 recâmbios de pessoas que retornaram para suas cidades de origem.