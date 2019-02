Gama encontra drogas em pista de skate de praça

Três ocorrências por tráfico de drogas foram registradas neste final de semana no bairro Jardim da Paz, em Americana, em um intervalo de 22 horas. As ocorrências foram atendidas pela Gama (Guarda Municipal de Americana) durante Operação Saturação na área, uma iniciativa da autarquia que tem como objetivo, combater a criminalidade no município.

A primeira foi registrada por volta das 17h de sábado (9), pela equipe da viatura 165 da Gama. Na ocasião foram encontradas 60 porções de maconha e 35 porções de crack armazenadas em saco plástico deixado na pista de skate da Praça da Fraternidade. O local é conhecido na cidade devido ao comércio de entorpecentes. Na ocasião, não havia nenhuma pessoa na área. Foto: Gama / Divulgação

A segunda ocorrência foi registrada no mesmo local, às 4h de domingo (10), desta vez pelas equipes das viaturas 163 e 156 da Gama. De acordo com os patrulheiros, quatro homens em atitudes suspeitas estavam na praça e foram abordados. Com eles, encontraram um pino de cocaína. Um segundo pino foi localizado próximo dos suspeitos.

Em busca pelo local, dois kits contendo quarenta pinos de cocaína cada estavam escondidos dentro de uma lixeira, totalizando 82 porções de cocaína. Os homens foram levados à CPJ (Central de Polícia Judiciária) para identificação e posterior investigação. Os entorpecentes foram apreendidos. Foto: Gama / Divulgação

A última ocorrência aconteceu às 15h30, no Jardim da Paz. Dois adolescentes foram abordados com uma porção de maconha cada. Com apoio da equipe do Canil da Gama, foram encontradas mais 16 porções da mesma droga. Os adolescentes foram levados para a CPJ. Um deles cumpre pena em regime semi-aberto na Fundação Casa e terá que se apresentar no Fórum de Americana na terça-feira.

Santa Bárbara

A terceira ocorrência foi registrada na manhã de domingo no bairro Santa Fé, em Santa Bárbara d´Oeste. Durante patrulhamento, a equipe da viatura 70 da Guarda Municipal de Santa Bárbara avistou um homem de 27 anos, conhecido pela atividade de tráfico de drogas no bairro. Ao perceber a viatura, R.A.R. saiu correndo e teria joga um embrulho dentro de uma residência. Capturado, tentou fugir dos patrulheiros e foi algemado.

No embrulho estavam 11 pinos de cocaína, oito porções de maconha e R$ 545,00 em espécie. O homem, que já possui passagem por tráfico de drogas, foi encaminhado ao plantão policial para registro de boletim de ocorrência e liberado em seguida. O delegado de plantão, Gabriel Fagundes Toledo Neto, determinou a apreensão do dinheiro, do entorpecente e celular do indivíduo.