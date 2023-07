Gama encontra corpo no canteiro central da SP-304, em Americana

Patrulheiros da Gama (Guarda Municipal de Americana) foram acionados na manhã deste domingo (23), após denúncia sobre um corpo avistado no canteiro central da Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), na altura do bairro Cidade Jardim, em Americana.

Gama atendeu à ocorrência na manhã deste domingo – Foto: Gama / Divulgação

De acordo com o subinspetor Cauê, que esteve na ocorrência junto dos guardas Luciana e Boni, a corporação tomou conhecimento da situação por volta de 9h e, chegando ao local, encontrou no canteiro central da via, na altura do km 128, no sentido Anhanguera, o corpo de um homem, que ainda não foi identificado.

O corpo aparenta de ser um homem de cerca de 50 anos, ainda segundo a Gama, e tinha várias fraturas. A suspeita inicial é de que o indivíduo teria sido vítima de atropelamento.

Peritos do IC (Instituto de Criminalística) da Polícia Civil foram acionados para a realização da perícia técnica no local dos fatos, a fim de determinar a causa da morte e outros detalhes que possam ajudar na investigação. O caso foi registrado na delegacia de plantão em Americana.