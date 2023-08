Gama encontra caminhão roubado no Jardim Bertoni, em Americana

Popular acionou a corporação, informando que um caminhão estava estacionado há pelos três dias no local

A Gama (Guarda Municipal de Americana) encontrou na manhã desta quarta-feira (2) um caminhão semirreboque, que tinha sido roubado no mês passado. A carreta do veículo estava vazia.

Veículo estava abandonado e foi recuperado pela Gama – Foto: Gama / Divulgação

Segundo informações da corporação, um popular chamou os guardas, informando que um caminhão estava estacionado há pelos três dias em frente a um condomínio na Rua Málaga, no Jardim Bertoni.

Por volta de 11h desta quarta, os patrulheiros foram ao endereço e encontraram o caminhão estacionado.

Durante pesquisa no sistema, eles constataram que o veículo era roubado e que o crime tinha acontecido no último dia 27. A corporação, porém, não tinha mais detalhes sobre o roubo e nem soube informar se havia alguma carga no veículo.

Nenhum suspeito pelo roubo foi preso e o caso será investigado pela Polícia Civil. O caminhão foi levado ao Pátio Municipal de Americana.