Gama encontra cadela ferida em imóvel desabitado no Jardim Glória

Animal era mantido no local para ficar de guarda, com água e ração provavelmente armazenadas há dias

Espaço era sujo e não tinha manutenção, segundo a Guarda - Foto: Gama / Divulgação

A Gama (Guarda Municipal de Americana) encontrou uma cadela ferida em um imóvel desabitado e disponível para locação na Rua Jequitibás, no Jardim Glória, nesta terça-feira. Segundo a corporação, o animal era mantido no local para ficar de guarda.

No imóvel, havia recipientes com água e ração, que, conforme o CCZ (Centro de Controle de Zoonozes) e a Polícia Científica constataram, provavelmente estavam armazenadas há dias. Essa situação ocasiona a formação de fungos e bactérias que causam prejuízos à saúde.

As informações são da Gama, que atendeu a ocorrência após denúncia de populares. Houve apoio da ativista Roberta Lima, que faz parte do movimento Cadeia para Maus Tratos.

Ainda de acordo com a Guarda, o local era sujo, não tinha manutenção e contava apenas com uma casinha para a cachorra, que se coçava muito e apresentava ferimentos em diversas partes do corpo.

A equipe, então, fez contato com a imobiliária responsável pela locação do espaço, que informou desconhecer a presença do animal e comunicou o dono do imóvel.

O proprietário compareceu no local e alegou que usava o espaço para adestramento da cadela, da raça pastor-belga malinois. O caso foi registrado na delegacia, e o dono acabou liberado. O animal ficou sob os cuidados de funcionário dele.