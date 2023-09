Gama encontra adolescente desaparecida e prende procurado por homicídio

Homem, de 34 anos, tinha contra ele um mandado de prisão por homicídio - Foto: Divulgação - Gama

A Gama (Guarda Municipal de Americana) encontrou na madrugada desta segunda-feira (11), no bairro Monte Verde, uma adolescente de 14 anos que havia fugido de casa no sábado (9). Ela estava na residência de um homem de 34 anos, que era procurado por homicídio.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Segundo informações do boletim de ocorrência, por volta de 1h20, os guardas foram informados pela mãe da adolescente que a filha havia fugido de casa no último sábado e, possivelmente, estaria na casa do namorado, um homem de 34 anos, morador do Monte Verde.

Ao chegarem no endereço, na Rua do Elefante, os patrulheiros encontraram a menor na casa do suspeito. Ela afirmou que o homem era seu namorado e que teve relação consensual com ele.

Afirmou também que não voltaria para casa porque dizia ser agredida pela mãe. De acordo com a Polícia Civil, há boletim de violência doméstica contra a mãe registrado pela adolescente.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

Depois de ouvirem as versões dos dois, os guardas conduziram o casal até a delegacia, onde a Polícia Civil constatou que havia contra o homem um mandado de prisão por homicídio emitido pela Justiça do Maranhão.

O homem ficou detido para as medidas judiciais cabíveis e foi levado para a cadeia de Sumaré.

A adolescente não quis ir embora com a mãe e retornou para a casa do capturado, no Monte Verde. O Conselho Tutelar foi acionado, mas não compareceu ao plantão policial.