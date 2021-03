Gama encerra festa clandestina com 30 pessoas no Monte Verde

Em meio à fase emergencial do Plano São Paulo de combate à pandemia do coronavírus (Covid-19), a Gama (Guarda Municipal de Americana) encerrou uma festa clandestina com cerca de 30 pessoas na noite deste sábado (20), no bairro Monte Verde.

Cerca de 30 pessoas participavam da festa clandestina, segundo a Gama – Foto: Gama / Divulgação

A corporação recebeu uma denúncia sobre o evento via rede social. A informação era de que havia 250 pessoas com presença confirmada, mas o local da festa só seria divulgado após as 22 horas.

A equipe do Canil foi comunicada sobre o endereço por volta das 23 horas e se deslocou até o local, onde encontrou aproximadamente 30 pessoas. Com a ajuda do cão Draco, os guardas revistaram todos os presentes, mas nenhum deles portava objetos ou produtos ilícitos.

Os responsáveis pelo evento foram qualificados e, depois, liberados. A Gama também apreendeu o veículo e a aparelhagem do proprietário do som. A ocorrência aconteceu na Rua Córrego da USP.