Gama e GM de Campinas apreendem material de construção

Uma ação conjunta da Gama (Guarda Municipal de Americana) e da GCM (Guarda Civil Municipal) de Campinas resultou na recuperação de mercadorias adquiridas por meio de um golpe numa loja de materiais de construção de Americana. A ação aconteceu na tarde desta sexta-feira (15).

De acordo com o histórico da ocorrência, o setor de inteligência da guarda americanense recebeu a informação de que um caminhão particular, com três pessoas e que presta serviço de frete, estava parado na loja de materiais de construção para buscar uma carga de pisos e levar até uma obra em Campinas.

Porém, no último dia 12 de fevereiro, as mesmas pessoas já teriam adquirido cerca de R$ 10 mil em produtos na loja, porém o pagamento não havia sido realizado devido a contradições de informações da financeira, o que configura estelionato.

Com base nessas informações, a Gama se dirigiu até a cidade de Campinas, no bairro Jardim Fernanda, onde o caminhão faria a entrega do material. Na Rua Professor Estevão Guedes, os patrulheiros encontraram parte do material adquirido anteriormente, como porcelanatos, argamassas e rejuntes, o que totalizava o valor de R$ 4.147,65.

O motorista e os três homens foram levados até a Segunda Delegacia Seccional de Polícia de Campinas. Eles prestaram depoimento e foram liberadas em seguida. O material foi apreendido.