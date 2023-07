Gama e DIG prendem suspeitos de furto e receptação de rodas em Americana

Vítimas estacionaram seus veículos em vias públicas e, quando retornavam, encontravam o mesmo sem as rodas

Uma ação conjunta realizada pela Gama (Guarda Municipal de Americana) e DIG (Delegacia de Investigações Gerais) resultou na prisão de um homem envolvido em pelo menos três furtos de rodas, em Americana, e do dono de uma borracharia de Sumaré, que comprava os materiais furtados, na tarde desta quarta-feira (5). Ambos foram autuados em flagrante e depois levados à Cadeia Pública de Sumaré.

Uma das vítimas teve as rodas de seu Toyota Corolla furtadas – Foto: Arquivo Pessoal

Uma das vítimas, um corretor de imóveis de 35 anos, disse ao LIBERAL que estacionou seu veículo, um Chevrolet Ônix, em um açougue no Jardim Ipiranga, em Sumaré, na semana passada, por apenas 15 minutos. Quando retornou, encontrou seu carro sem as duas rodas. O carro estava apoiado em pilhas de tijolos.

“Em seguida, eu avisei o dono do estabelecimento, que pelas câmeras descobriu que usavam um Kadett e depois avisaram a polícia”, afirma a vítima.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

A partir das imagens, a Gama passou a monitorar o carro pelas câmeras da muralha digital e conseguiu localizá-lo nesta quarta-feira, na Avenida Unitika.

Durante averiguação, os patrulheiros notaram que a placa do veículo estava adulterada, constatando que o mesmo era furtado. Um macaco hidráulico foi localizado no interior do veículo.

Rodas foram encontradas em uma borracharia de Sumaré – Foto: Gama / Divulgação

Na DIG, o suspeito, que estava acompanhado da esposa, confessou o furto de rodas de três veículos somente nesta semana. Ele alegou, inclusive que vendia as rodas para uma borracharia em Sumaré.

Com apoio da Gama, os policiais civis foram até o local indicado, onde localizaram três pares rodas. O proprietário do local, um homem de 58 anos, também foi conduzido à sede DIG, onde o delegado Lúcio Antônio Petrocelli determinou as prisões.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

A esposa do primeiro suspeito foi liberada, mas será investigada pela Polícia Civil.

Entre as vítimas identificadas está uma aposentada de 59 anos. Nesta terça-feira, ela estacionou seu Corolla na Rodoviária de Americana para deixar uma amiga e, ao retornar depois de 15 minutos, percebeu o furto de duas rodas.

“Deixaram meu carro apoiado em um pedaço de concreto, além dos pneus, tive o prejuízo de R$ 10 mil reais, porque os discos de freio ficaram danificados”, desabafa a aposentada.

A Polícia Civil continua a apuração na tentativa de identificar outras vítimas e eventuais suspeitos.