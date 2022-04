Gama e DIG prendem suspeito de roubos cometidos em Americana

Imagens de câmera de segurança auxiliaram na identificação do assaltante - Foto: Reprodução

A Gama (Guarda Municipal de Americana), em um trabalho conjunto com a DIG (Delegacia de Investigações Gerais), prendeu nesta terça-feira (26), no Bosque da Saúde, em Americana, um personal trainer de 37 anos, suspeito de ter praticado diversos roubos em farmácias e supermercados do município.

O personal foi identificado pela polícia por meio de imagens de vídeo monitoramento dos estabelecimentos comerciais aos quais ele tinha assaltado. Posteriormente, foi possível descobrir o endereço dele com o trabalho investigativo do setor de inteligência da Gama e DIG.

De posse das informações do trabalho investigativo, nesta terça, os guardas municipais foram até a residência na Rua Maria Regina Delbem Astorri e detiveram o suspeito. Ele confessou os crimes.

No imóvel estavam os veículos usados nos assaltos, uma moto e um carro que foram apreendidos. Já dentro da casa foi encontrada a faca utilizada nos roubos, assim como as roupas usadas por ele nas ações.

Facas e roupas utilizadas nos crimes estavam na residência do suspeito – Foto: Gama / Divulgação

Diante dos fatos, o profissional de educação física foi levado até a sede de da DIG, onde o delegado José Donizete de Melo deliberou pela prisão em flagrante.