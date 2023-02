Gama e Defesa Civil entregam água, ração e medicamentos no litoral norte

Ação aconteceu em parceria com o movimento "Cadeia para Maus-Tratos"; Farmácia do Fundo Social também participou da ação

A Gama (Guarda Municipal de Americana) e Defesa Civil do município, em parceria com o movimento “Cadeia para Maus-Tratos”, do delegado Bruno Lima, transportaram e entregaram neste sábado (25), doações para famílias e grupos de resgate de animais do litoral norte, que perderam suas casas durante as fortes chuvas que atingiram a região no fim de semana de Carnaval.

Além de milhares de desabrigados, o temporal vitimou, segundo dados do Governo do Estado de São Paulo até este domingo (26), 64 pessoas, sendo 63 em São Sebastião, cidade mais atingida pelo temporal e uma criança em Ubatuba.







Foram transportados pelo grupo neste sábado e doados às famílias 1,5 toneladas de ração para cães e gatos, mais de 2 mil garrafas de água e materiais higiênicos

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Foram transportados pelo grupo neste sábado e doados às famílias 1,5 toneladas de ração para cães e gatos, mais de 2 mil garrafas de água, materiais higiênicos, etc.

A Farmácia do Fundo Social de Solidariedade de Americana também participou da ação e enviou mais de 1,5 mil comprimidos para viroses, enjoos e doenças parasitárias, 59 tubos de pomadas ginecológicas, 29 frascos anti-helmíntico que foram entregues a uma farmacêutica voluntária local.