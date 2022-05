Gama e Corpo de Bombeiros resgatam cachorros que caíram em buracos de Americana

A Gama (Guarda Municipal de Americana) e o Corpo de Bombeiros resgataram neste domingo, três cachorros que caíram em buracos na Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304) e no Jardim Bertoni.

O primeiro resgate aconteceu no período da manhã, por volta de 9h20. Um cachorro caiu em um buraco no canteiro central da SP-304, próximo ao quilômetro 129. Segundo a Gama, o animal aparentava estar no local há alguns dias. Com auxílio de uma corda, ele foi retirado do buraco e levado ao CCZ (Centro de Controle de Zoonoses) para cuidados.

A segunda ocorrência foi no Jardim Bertoni, às 15h30. Os patrulheiros foram acionados para dar apoio ao Corpo de Bombeiros. No local, as equipes retiraram dois cachorros de um buraco de sete metros na Rua Madri, perto do número 495. Eles foram devolvidos aos donos.