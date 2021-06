Gama e agentes da Vigilância multam oito estabelecimentos de Americana

Comércios autuados não cumpriam as medidas de combate a pandemia de Covid-19, previstas no Plano São Paulo

Guardas durante a fiscalização em Conveniência em Americana, outros estabelecimentos foram inspecionados – Foto: Divulgação / Gama

Guardas municipais e agentes da Uvisa (Unidade de Vigilância Sanitária de Americana) autuaram oito estabelecimentos comerciais durante fiscalização realizada na noite desta sexta -feira(18) e na madrugada deste sábado (19), em Americana.

No total, 13 estabelecimentos foram vistoriados. Os oito comércios autuados não cumpriam as medidas de combate a pandemia de Covid-19, previstas no Plano São Paulo. Os outro cinco foram orientados sobre as regras estabelecidas pelo Estado. Ainda nas inspeções, um comércio fechou a porta e não permitiu a verificação do local.

A ação ocorre após cobrança de vereadores e o anúncio do prefeito Chico Sardelli (PV) de que a prefeitura aumentaria a fiscalização, apesar de considerar que a pandemia em Americana está sob controle. O município tem hospitais lotados e alta quantidade no número de óbitos e casos nas últimas semanas, mas sem novas restrições.

De acordo com informações da Gama (Guarda Municipal de Americana), a operação de fiscalização começou às 19h30 de sexta e teve fim às 2h30 deste sábado. Entre as irregularidades encontradas nos estabelecimentos estavam: excesso de pessoas, algumas até sem máscaras, comércios não respeitando o espaçamento entre as mesas, falta de alvará, e descumprimento do horário permitido de funcionamento.

Patrulheiros aturam junto com agentes da Vigilância Sanitária – Foto: Divulgação / Gama

Um bar na Avenida Paschoal Ardito, no São Manoel, foi multado por exceder o limite de 40% do público permitido e por não respeitar o espaçamento entre as mesas.

Outros dois bares, um na Rua Maranhão e outro na Rua das Rosas, estavam com alvarás vencidos.

Houve uma autuação por desrespeito de horário de funcionamento a um quiosque na Rua das Rosas, no Cidade Jardim.

Por fim, quatro estabelecimentos foram autuados por aglomeração: uma tabacaria na Rua Maranhão, um estabelecimento que vende tchay na Rua das Rosas, um bar na Rua dos Cravos e uma conveniência na Avenida Brasil.

A equipe ainda tentou vistoriar um pub na Rua dos Cravos, mas de acordo com a Gama o proprietário fechou o local ao perceber a presença das viaturas e não permitiu a entrada dos agentes. Segundo a corporação, posteriormente o estabelecimento será lacrado e o empresário, multado.