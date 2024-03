Gama divulga os aprovados em concurso no Diário Oficial

A Gama (Guarda Municipal de Americana) divulgou no último sábado (16), no Diário Oficial do Município, os 50 candidatos aprovados no concurso 01/2022. O próximo passo será aguardar a convocação para a apresentação dos novos agentes, que devem iniciar o treinamento na própria sede da corporação.

A lista com os nomes também está disponível no site do Instituto Avança SP, que é o responsável pela organização do concurso.

Os candidatos foram habilitados na avaliação psicológica e no exame médico, além de passarem pelo procedimento de investigação social.

O comandante da Gama, Marco Aurélio da Silva, enfatizou que se trata de uma etapa muito importante, que vai permitir a contratação de novos agentes que, após o curso de formação, já estarão disponíveis para reforçar o efetivo da corporação.