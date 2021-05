Gama dispersa aglomeração com cerca de 300 pessoas no Jardim Pacaembu

Segundo a guarda, moradores estavam no local soltando pipas, com carros de som e bebidas

Cerca de 300 pessoas estavam no local e foram dispersadas pela Gama, na tarde deste domingo - Foto: Reprodução

A Gama (Guarda Municipal de Americana), dispersou uma aglomeração de pelo menos 300 pessoas, no bairro Jardim Pacaembu, na tarde deste domingo (9). De acordo com a companhia, moradores estavam no local soltando pipas, com carros de som e bebidas.

Segundo informou a Gama, com frequência a corporação recebe diversas denúncias sobre aglomeração no novo loteamento residencial, no Pacaembu e, no período da manhã, faziam patrulhamento preventivo e viram algumas pessoas soltando pipas. Foi realizada uma orientação sobre os riscos das linhas com cerol e chilenas e posteriormente, dispersada a quantidade pequena de pessoas no local.

Linhas com cerol foram apreendidas pela Gama – Foto: Divulgação – Gama

Já no período da tarde, às 14h, os guardas retornaram ao loteamento e viram mais de 300 pessoas, alguns com carros de sons, cooler de bebidas e outros soltando pipas, desrespeitando as medidas de distanciamento social, como uma das medidas de se evitar a proliferação do novo coronavírus (Covid-19).

Ao verem as viaturas, a multidão começou a deixar o espaço, indo para suas casas ou carros. Eles também deixaram as pipas com cerol no chão, que foram apreendidas pela guarda.