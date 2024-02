Um homem de 27 anos foi detido pela Gama (Guarda Municipal de Americana) após ser surpreendido com leite em pó e um pacote de pipoca, que ele teria furtado de um supermercado na Vila Belvedere, em Americana, na manhã deste domingo (18).

De acordo com a autarquia, momentos antes, o suspeito já tinha sido flagrado por uma funcionária do estabelecimento, quando ela percebeu que ele estava saindo do supermercado com uma caixa de achocolatado sem pagar.

Ele deixou cair o produto na saída e acabou sendo localizado pelos patrulheiros enquanto caminhava na Avenida da Saudade. Durante a revista, os guardas encontraram com ele leite em pó e um pacote de pipoca dentro da roupa. Questionado sobre as mercadorias, ele alegou que ganhou de moradores da região.

No plantão policial, a responsável pelo supermercado reconheceu os produtos. O homem foi autuado em flagrante sob acusação de furto e foi enviado à Cadeia Pública de Sumaré.