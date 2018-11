Homem furta loja pela 2ª vez e é detido pela Gama

A Gama (Guarda Municipal de Americana) deteve, na noite deste domingo (25), um pintor de 25 anos que estava roubando uma loja de veículos na Avenida Paulista. O suspeito foi encontrado escondido sob um veículo. Imagens do circuito de segurança da loja mostram que o mesmo homem havia invadido o estabelecimento no dia 6 de novembro. Ele foi apresentado à CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Americana e preso em flagrante.

Foto: Guarda Municipal de Americana/Divulgação

De acordo com o boletim de ocorrência, a guarda civil foi acionada para atender uma suspeita de furto na Avenida Paulista. A corporação chegou ao local por volta das 19h20 e realizou o cerco, constatando que havia um homem dentro do imóvel. O proprietário da loja e o responsável pelas câmeras de monitoramento também foram chamados. O dono abriu as portas e os guardas realizaram buscas pelo local.

O suspeito foi encontrado escondido sob um veículo, e próximo dele havia um saco plástico com diversos itens furtados de dentro do escritório. Ele já havia pego quatro cartões bancários, um jogo de chaves de fenda com 11 peças, cinco talões de cheques, 20 cápsulas de café expresso, dois coxins automotivos, três documentos de motocicletas, R$ 12 em espécie, um carregador para celular avaliado em R$ 466 e um aparelho de CD para carros avaliado em R$ 250. O ladrão teve acesso ao interior da loja arrombando uma janela do escritório.

O proprietário contou aos policiais que a loja havia sido alvo de furto no início do mês. Por meio de análise das imagens, os patrulheiros concluíram que o suspeito detido na noite de domingo também havia sido responsável pelo crime anterior, cometido em 6 de novembro.

Diante dos fatos, o pintor foi encaminhado à cadeia de Sumaré.