Gama detém cinco pessoas e recupera motores elétricos avaliados em R$ 200 mil

Furto ocorreu em empresa localizada no Zanaga; criminosos estavam em dois veículos e foram abordados pelos patrulheiros na Estrada Ivo Macris, no sentido Paulínia

Cinco homens foram detidos por equipes da Romu (Ronda Ostensiva Municipal), da Gama (Guarda Municipal de Americana), na madrugada deste domingo (2), após serem flagrados com oito motores elétricos avaliados em R$ 200 mil, furtados de uma empresa da área de pedreira e pavimentação localizada no bairro Antônio Zanaga, em Americana.

Dos 11 motores que sumiram da empresa, oito foram encontrados com os criminosos – Foto: Gama / Divulgação

Segundo consta no boletim de ocorrência, pouco antes de 4h, os guardas foram solicitados para dar apoio a uma ocorrência de poluição sonora no bairro Monte Verde, quando viram dois carros, um Chevrolet Kadet e um Renault Kangoo, saindo de uma área próxima a um canavial e adentrando a Estrada Ivo Macris, no sentido Paulínia. Devido à movimentação estranha, os patrulheiros optaram pela abordagem.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

No Kadet estavam três homens, de 23, 29 e 47 anos. Questionados, eles responderam inicialmente que estavam pescando, porém, na revista ao veículo, os guardas encontraram dois equipamentos, um aspirador industrial e um motor de esteira, que eles alegaram ter encontrado nas margens do rio onde estavam.

Grupo fugiu em dois veículos, que acabaram apreendidos – Foto: Gama / Divulgação

O condutor do outro veículo não respondeu imediatamente à ordem de parada dos patrulheiros, sendo acompanhado por cerca de 200 metros. Nele estavam outros dois homens, de 32 e 29 anos.

Com estes dois foram encontrados mais sete motores de elevação industrial, semelhantes aos encontrados no primeiro veículo. Um dos indivíduos disse ter encontrado os equipamentos jogados pelo mato, mas o outro confessou o furto.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

Este último informou que as máquinas haviam sido furtadas da empresa e mostrou o local exato de onde foram retiradas. Também disse que o parceiro de carro havia prometido pagar R$ 1 mil para cada participante do crime. Os ocupantes do outro veículo confirmaram a versão.

Representantes da empresa foram contatados e constataram que estavam faltando 11 motores de elevação e o aspirador industrial. Entretanto, foram localizadas apenas oito máquinas, todas reconhecidas pelo representante da empresa.

A ocorrência de foi registrada na delegacia de plantão em Americana, onde o grupo foi autuado por furto.