Gama detém casal que armazenava 424 porções de drogas em casa

Guardas apreenderam crack, cocaína e dinheiro durante a ocorrência - Foto: Gama / Divulgação

A Gama (Guarda Municipal de Americana) deteve neste sábado (18) um casal que tinha 424 porções de drogas na casa onde moram, no bairro Bela Vista, em Americana. Os dois foram apresentados à Polícia Civil, que decidiu pela prisão em flagrante.

De acordo com a Guarda, a equipe tática de Romu (Ronda Ostensiva Municipal) recebeu, através da rede rádio da Gama, uma denúncia anônima informando que havia acabado de chegar drogas a uma casa na Rua dos Berilos.

Ao se deslocarem até o endereço, os patrulheiros abordaram o casal, mas nada foi encontrado. Ao ser questionada, a mulher admitiu que estava armazenando drogas, mas afirmou que não faria a venda.

Os guardas entraram no imóvel e procuraram nos locais que ela indicou. No quintal, foram localizados quatro kits com pedras de crack. No quarto do casal, havia outros dez kits do mesmo entorpecente e outros dois com porções de cocaína, além de R$ 133 em dinheiro.

O suspeito alegou que não faziam a venda, somente a armazenagem das drogas, mas eles não revelaram para quem. Foram apreendidas 395 porções de crack, totalizando 110 gramas, 29 porções de cocaína, que pesavam 14 gramas, o dinheiro e um celular que teria sido deixado por um usuário no imóvel.