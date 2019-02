Gama detém acusado de assaltar postos de combustíveis

Um homem de 33 foi detido na tarde deste domingo (17) pela Gama (Guarda Municipal de Americana) por suspeita de ter participado de roubos a postos de combustíveis no município. Ele foi abordado em patrulhamento de rotina e uma das vítimas o reconheceu como autor de um dos crimes. A Polícia Civil vai investigar o caso.

Segundo informações da Gama, uma equipe estava em patrulhamento de rotina pela Avenida da Amizade, quando observou um indivíduo em uma motociclista em atitude suspeita – com ele foi encontrado uma porção de maconha. Em seu histórico, havia o registro de duas passagens por furto e roubo. Após consulta, a Gama tomou conhecimento que a motocicleta esteve envolvida em dois roubos a postos de combustíveis.

Uma das vítimas compareceu à sede da CPJ (Central de Polícia Judiciária) e reconheceu que foi roubada pelo suspeito – que utilizou a mesma moto e capacete. O homem negou a autoria do crime e afirmou que o veículo estava em uma oficina mecânica.

Em contato com a Gama, a mãe não confirmou a versão do filho, e confessou que a moto permaneceu o tempo todo em sua residência, e que o rapaz havia saído da cadeia no último dia 12 de fevereiro pelo crime de roubo. O suspeito foi liberado, enquanto a Polícia Civil deve ouvir mais vítimas para dar sequência à investigação.