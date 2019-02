Gama descobre ponto ilegal de diesel na Rodovia Ivo Macris

Foto: Walter Duarte - O Liberal

A Gama (Guarda Municipal de Americana) descobriu nesta sexta-feira um ponto ilegal de venda de óleo diesel, às margens da Rodovia Ivo Macris, que liga a cidade a Paulínia e Cosmópolis. No local havia tanques e até uma bomba de combustível instalados.

Os guardas chegaram ao ponto, um galpão na altura do KM 85 da rodovia, após abordar o motorista de um caminhão-tanque. O profissional afirmou que havia acabado de comprar 200 litros de diesel sem nota fiscal e indicou o caminho. Além do tanque, a Gama encontrou diversos galões com produtos químicos. A suspeita é de que eles seriam usados na adulteração de combustíveis.

Quatro pessoas que estavam no galpão foram detidas e levadas para a CPJ (Central de Polícia Judiciária) para averiguação sobre a situação. Eles afirmaram que o proprietário não estava no local no momento da abordagem da guarda. Peritos do IC (Instituto de Criminalística) coletaram amostras no local. O caso será investigado pela Polícia Civil.