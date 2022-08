Gama dá início ao patrulhamento com motos em Americana

Objetivo, segundo a prefeitura, é dar maior agilidade no atendimento à população, devido à facilidade de circulação

A Gama (Guarda Municipal de Americana) iniciou, nesta segunda-feira, o patrulhamento diurno com motocicletas. Com esses veículos, segundo a prefeitura, é possível dar maior agilidade no atendimento à população.

Patrulheiros passaram por treinamento prático e teórico – Foto: Marlon Oliveira / Prefeitura de Americana

“Como as motos têm mais facilidade de acesso às ruas e avenidas, o objetivo é inibir crimes instantâneos, como roubos e furtos, pois as demais viaturas têm maior dificuldade de chegar aos locais de ocorrências devido ao grande fluxo de veículos”, explicou o diretor comandante da corporação, Marco Aurélio da Silva.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

As motocicletas, modelo Trail 300cc, equipadas com sinalização visual e sonora, foram apresentadas ao prefeito Chico Sardelli (PV) no último dia 11.

Os patrulheiros passaram por treinamento prático e teórico sobre doutrina, sinais, parada, escolta, equilíbrio, mecânica, embarque e desembarque, obstáculos, curvas, frenagem, abordagem, estacionamento e prova escrita. A capacitação terminou no último sábado.