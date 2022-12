Guarda Municipal de Americana compra 120 pistolas ao custo de R$ 350,4 mil

A Gama (Guarda Municipal de Americana) vai reforçar ainda mais seu armamento. Após ter comprado seis fuzis, a corporação também adquiriu 120 pistolas Glock G45, calibre 9 mm, pelo valor de R$ 350,4 mil.

Armamento vai reforçar trabalho da corporação – Foto: Marília Pierre / Prefeitura de Americana

As armas foram vendidas pela empresa Glock América, sem necessidade de licitação, mediante contrato assinado no último dia 24. A compra foi anunciada pela Guarda nesta quarta-feira.

Segundo a Gama, as pistolas são importadas, fabricadas na Áustria, e devem chegar a Americana no prazo de 180 dias.

“Armas mais modernas são um incremento na atuação de nossos guardas municipais. Trazem mais segurança para o patrulheiro que as utiliza e, como consequência, otimizam o combate à criminalidade. E a população ganha muito com isso”, declarou o comandante da corporação, Marco Aurélio da Silva, via assessoria de imprensa

Novos fuzis

A Gama também aguarda a chegada dos novos fuzis T4, da marca Taurus, comprados por R$ 89,9 mil. Os agentes começarão a fazer os treinamentos com as armas no início de 2023.

Os guardas ainda passaram a contar com 50 pistolas calibre 40, em substituição aos revólveres calibre 38. As armas são uma doação da Polícia Rodoviária Federal.