Gama avalia condicionamento físico dos patrulheiros

A Academia da Gama (Guarda Municipal de Americana) iniciou no dia 12 de novembro testes de aptidão física (TAF) com todos os patrulheiros, com objetivo de avaliá-los por meio de exercícios aeróbicos e anaeróbicos. Esta é a primeira vez que a corporação aplica esses testes durante a carreira dos profissionais.

Até o momento, eles eram aplicados somente durante o processo de admissão do trabalhador. “Nossa intenção é aplicar esses testes pelo menos uma vez ao ano, a partir de agora”, afirmou o coordenador da Central de Ensino da Academia da Guarda Municipal, Hariel Mikolay. Foto: Gama / Divulgação

Mikolay salienta ainda que a Gama tomou todas as medidas para que os testes obedecessem critérios técnicos. Para tanto, todas as etapas foram acompanhadas pelo conselheiro do CREF4/SP (Conselho Regional de Educação Física), o educador físico Márcio Rogério da Silva.

Os exercícios para os patrulheiros foram encerrados nesta terça-feira (27). Nos dias 10 e 11 de dezembro, serão aplicados aos instrutores e ao comando da Guarda Municipal.

Entre as propostas dos testes estavam aferir a resistência cardiorrespiratória e mensurar o grau de força dos grupos musculares superiores e inferiores. Além disso, o foco foi identificar as dificuldades físicas de cada pessoa, com vistas ao planejamento do treinamento funcional dos agentes, a fim de melhorar o bem estar e evitar lesões na execução das atividades laborais.

Os testes foram realizados no Centro Cívico e consistiram em corrida pelo tempo de 12 minutos, flexão de braço, abdominal e agachamento. A potência aeróbica foi avaliada pelo método Cooper, e a de força e resistência, pelos métodos Pollock e Wilmore.

Os responsáveis pela organização e aplicação dos exercícios foram Hariel Mikolay (coordenador) e o instrutor GCM Laís, credenciado junto ao Conselho Regional de Educação Física (avaliador). A equipe de apoio foi formada pelos GCMs Alexandre e Arcanjo (fisioterapeutas), GCMF Tábata (enfermeira) e pelos instrutores GCMs Dorcílio, Teodoro, Rossi e Machado. A logística ficou por conta do GCM Nilton.

As informações são da assessoria de comunicação da Prefeitura de Americana.