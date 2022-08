Gama prende três pessoas e apreende 7 kg de maconha e cocaína no Centro

Três homens suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas foram abordados no Centro de Americana, na tarde desta segunda-feira (28). Eles foram levados à delegacia e aproximadamente 7 kg de maconha e cocaína foram apreendidos pela Gama (Guarda Municipal de Americana).

O inspetor Cauê Spagnol Silva explicou que os guardas realizavam patrulhamento de rotina, quando perceberam que dois homens que estavam perto de uma motocicleta demonstraram nervosismo com a aproximação dos agentes. “Com um deles, os guardas localizaram três kits com 42 porções de cocaína no total”, disse Cauê.

Outro rapaz que estava na frente de uma casa na Rua Doze de Novembro entrou rapidamente no imóvel, mas foi alcançado. No interior da residência, os patrulheiros localizaram três tijolos de maconha, seis pacotes com cocaína, meio tablete de pasta base, além de 625 porções de maconha e balança de precisão.

Os suspeitos de 19, 25 e 26 anos foram conduzidos à delegacia, onde prestaram depoimento e receberam voz de prisão por tráfico de drogas.

Outro caso

Um motociclista jogou uma sacola com 700 porções de maconha, crack e cocaína após fugir da Romu (Ronda Ostensiva) da Guarda Civil Municipal, no Parque Jatobá, em Sumaré, na noite de domingo (28). O suspeito conseguiu escapar e as drogas foram levadas ao plantão policial. O caso será apurado pela Polícia Civil.