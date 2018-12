Gama apreende pássaros da espécie coleirinhas

Uma equipe de patrulheiros da Gama (Guarda Municipal de Americana flagrou na manhã desta segunda-feira (17) cinco pássaros da espécie coleirinha mantidos em gaiolas. Eles eram criados por um adolescente de 16 anos residente no bairro Jardim Guanabara, em Americana.

Foto: Gama / Divulgação

O jovem foi flagrado pelos patrulheiros caminhando por uma rua do bairro com uma coleirinha na gaiola. Abordado pela Gama, ele negou ter outros pássaros na residência, mas durante averiguação os patrulheiros localizaram cinco gaiolas com coleirinhas e dois alçapões usados para a captura das aves.

O jovem foi levado para a CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Americana e, em seguida, liberado. Os pássaros foram apreendidos pelos patrulheiros e posteriormente soltos no Parque Aimaratá.