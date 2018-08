Gama apreende drogas com ajuda do cão Hércules

Uma equipe da Gama (Guarda Municipal de Americana) localizou maconha, cocaína e crack na tarde desta quinta-feira (30), no Jardim Guanabara. A ação contou com o apoio do cão Hércules, do canil da corporação.

Foto: Gama / Divulgação

Segundo informações da própria Gama, os patrulheiros receberam uma denúncia anônima informando que existia um esconderijo de drogas em uma área verde localizada nos cruzamentos das ruas Castelo e Tijuca.

Os guardas se dirigiram até o endereço em questão por volta das 14h e, através do procedimento de faro do cão, foi possível encontrar 48 pedras de crack e mais 12 microtubos de cocaína.

Em um segundo ponto, o animal localizou mais três tijolos de maconha.

Ainda dentro da mesma mata, guardados em uma sacola, os patrulheiros localizaram mais cinco porções de maconha, 16g de cocaína e 25g de crack. Ninguém foi preso e os entorpecentes foram apreendidos, sendo apresentados na CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Americana.