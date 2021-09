Gama apreende carro e motorista é detido por embriaguez

Dentro do carro foi encontrado uma carteira com documento de uma terceira pessoa, dinheiro, cartões, uma porção de cocaína e uma garrafa de cerveja aberta

Um motorista de 41 anos foi detido pela Gama (Guarda Municipal de Americana) por embriaguez ao volante e teve o carro apreendido. O caso aconteceu neste domingo (26).

Segundo informações da guarda, uma equipe se deparou com um Renault Megane dirigindo em alta velocidade pela Avenida Bandeirantes. Após acompanhamento, o veículo foi encontrado pela Rua Sergipe.

Carro foi apreendido pela polícia – Foto: Gama / Divulgação

O motorista e um passageiro, de 39 anos, foram abordados já fora do veículo Foi localizado com a dupla um módulo usado para furtar carros e a chave do veículo jogada debaixo de um Vectra, que estava estacionado próximo ao local da abordagem.

Dentro do Renault Megane, a Gama encontrou uma carteira com documento de uma terceira pessoa, dinheiro, cartões, uma porção de cocaína e uma garrafa de cerveja aberta.

A dupla negou estar dirigindo o carro, mas câmeras de segurança mostraram os dois suspeitos dentro do Renault.

Eles foram levados para a delegacia de Americana, onde foram ouvidos e liberados. Foi solicitado a coleta de sangue do motorista para verificar se ele estava embriagado. O veículo foi apreendido.