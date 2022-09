Gama apreende arma, crack e tijolos de maconha no Zincão, em Americana

Drogas e arma foram apreendidas pela Gama - Foto: Divulgação/Gama

Uma denúncia anônima ajudou a Gama (Guarda Municipal de Americana), na apreensão de 10 tijolos de maconha e 100 porções de crack, totalizando aproximadamente 10 kg de entorpecentes, em um barraco na Favela do Zincão, em Americana, na manhã desta sexta-feira (30). Um revólver também foi localizado e apreendido, mas ninguém foi preso.

De acordo com a corporação, por volta das 10h, os guardas receberam uma denúncia de que várias pessoas estariam embalando drogas em um barraco na Avenida Serra do Mar.

As equipes de Romu (Ronda Ostensiva Municipal) então foram ao local e, ao entrarem na comunidade. localizaram um barraco sem portas. No interior, encontraram as drogas e materiais para embalagens, além da arma.

Os patrulheiros fizeram um cerco nas imediações, mas nenhum suspeito foi localizado. Os entorpecentes e o revólver foram apreendidos e entregues no plantão policial de Americana.