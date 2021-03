Gama apreende 7 kg de drogas no bairro Monte Verde

Com auxílio do cão farejador, guardas encontraram cocaína e 12 tijolos de maconha em imóvel vazio

Droga foi encontrada em uma geladeira com auxílio do cão farejador - Foto: Divulgação - Guarda Municipal de Americana

Guardas municipais encontraram uma porção de cocaína e 12 tabletes de maconha em um imóvel vazio no bairro Monte Verde, na região do pós-represa, em Americana, durante a manhã desta terça-feira (23).

De acordo com informações da Gama (Guarda Municipal de Americana), uma denúncia anônima feita por volta de 10h30 levou os guardas a um imóvel abandonado, onde nada foi encontrado.

Na residência vizinha, no entanto, o cão farejador indicou uma geladeira, onde foram constatados os diversos tijolos de maconha, um saquinho plástico contendo cocaína.

Também foram encontrados um caderno de anotações do tráfico de drogas, um colete balístico além de várias embalagens para acondicionamento e venda de ambas as drogas encontradas.

No momento da apreensão, não havia ninguém no local. No total, foram apreendidos doze tijolos de maconha, que pesaram 6,9 kg, além de 110 g de cocaína.