Gama apreende 500 porções de drogas na favela do Zincão, em Americana

Entre os entorpecentes estavam algumas porções de cocaína nine nine, que possui alto teor de pureza

Uma equipe da Gama (Guarda Municipal de Americana) apreendeu na favela do Zincão, em Americana, neste domingo (31), 583 porções de entorpecentes, entre maconha, crack e cocaína, inclusive da variedade nine nine, com alto teor de pureza.

Drogas foram apreendidas por patrulheiros da Gama – Foto: Gama / Divulgação

Segundo informações da corporação, os patrulheiros foram informados de que traficantes receberiam uma carga de drogas na favela do Zincão, na Rua Serra da Saudade, no Parque da Liberdade.

Os guardas foram ao endereço e lá encontraram dois suspeitos, que correram e não foram mais encontrados. Na fuga, um dos indivíduos jogou ao solo três kits de crack. Foi solicitado apoio do Canil da Gama e, em um barraco, o cão Draco encontrou as porções de entorpecentes.

Foram recolhidas 168 porções de maconha, 65 de maconha colombiana, 168 microtubos de cocaína, 39 unidades de cocaína nine nine e 143 pedras de crack, totalizando 583 unidades. Todos os entorpecentes foram apreendidos e o caso foi comunicado à Polícia Civil.