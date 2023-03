Gama apreende 30 kg de drogas no Zincão, em Americana

Droga estava escondida em um barraco na favela do Zincão, em Americana - Foto: Divulgação - Gama

Aproximadamente 30 kg de drogas, entre maconha, cocaína e crack foram apreendidos pela Gama (Guarda Municipal de Americana) nesta quarta-feira (29), em um barraco na favela do Zincão, na região do Parque da Liberdade, em Americana. No local também foi encontrado uma réplica de pistola e diversos itens para embalo das drogas.

De acordo com a equipe do Romu (Ronda Ostensiva Municipal), uma denúncia anônima afirmou que um barraco na favela do Zincão era usado para depósito de grandes quantidades de drogas. O denunciante apontou ainda quem seria o responsável por cuidar do local e levar os entorpecentes para os pontos de venda.

Com essa informação, por volta de 10h, os guardas se dirigiram ao endereço indicado e encontraram com o suspeito que, ao ver as viaturas, correu entre os barracos e não foi mais alcançado.

Já no local que era usado como depósito das drogas, os patrulheiros encontraram tijolos de maconha, cocaína, crack, produtos para o refino de entorpecentes e diversos microtubos de cocaína que juntos chegam a aproximadamente 30 kg de entorpecentes..

Os guardas também encontraram diversas embalagens para armazenamento dos entorpecentes e uma réplica de pistola.

Todos os itens foram apreendidos e levados até a delegacia de Americana, onde o caso está sendo apresentado. A ocorrência ainda estava em andamento no momento da publicação desta reportagem.